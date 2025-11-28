Daniela Santanchè minacciata sui social utente su Facebook | Sparatele con un fucile per farla dimettere Ministra | Avanti per la mia strada
Santanchè ha rivelato di essere stata bersaglio di un messaggio particolarmente grave pubblicato da un utente, poi rintracciato grazie alle segnalazioni e all’intervento degli inquirenti. Il commento, esplicitamente minaccioso, recitava: “Nessuno spara alla Santanchè? Non si dimette? L’unico modo pe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Daniela Santanchè ringrazia le forze dell'ordine che hanno identificato l'autore di minacce di morte sui social a lei rivolte
Daniela Santanchè minacciata di morte sui social, la denuncia del ministro e la rivelazione: "L'hanno trovato" - La ministra denuncia l'odio online, solidarietà e condanna unanime dalla politica