Daniela Santanchè minacciata sui social utente su Facebook | Sparatele con un fucile per farla dimettere Ministra | Avanti per la mia strada

Ilgiornaleditalia.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Santanchè ha rivelato di essere stata bersaglio di un messaggio particolarmente grave pubblicato da un utente, poi rintracciato grazie alle segnalazioni e all’intervento degli inquirenti. Il commento, esplicitamente minaccioso, recitava: “Nessuno spara alla Santanchè? Non si dimette? L’unico modo pe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

daniela santanch232 minacciata sui social utente su facebook sparatele con un fucile per farla dimettere ministra avanti per la mia strada

© Ilgiornaleditalia.it - Daniela Santanchè minacciata sui social, utente su Facebook: “Sparatele con un fucile per farla dimettere”, Ministra: “Avanti per la mia strada”

Altri contenuti sullo stesso argomento

daniela santanch232 minacciata socialDaniela Santanchè minacciata di morte sui social, la denuncia del ministro e la rivelazione: "L'hanno trovato" - La ministra denuncia l’odio online, solidarietà e condanna unanime dalla politica ... Scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Daniela Santanch232 Minacciata Social