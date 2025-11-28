Dan Driscoll ha detto agli ucraini | non potete vincere L’ultimo arrivato del disfattismo trumpiano

Voi ucraini non potete vincere, i russi producono più missili a lungo raggio di quanti ne lanciano, le loro riserve sono piene, vi conviene accettare un accordo in fretta. E’ questo – secondo. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Dan Driscoll ha detto agli ucraini: non potete vincere. L’ultimo arrivato del disfattismo trumpiano

Approfondisci con queste news

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato giovedì 20 novembre il segretario dell'esercito americano Daniel Driscoll e gli ha detto che è disposto a collaborare con l'amministrazione Trump su un nuovo piano per porre fine alla guerra con la Russi - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina: “Nbc News”, Driscoll ha avvertito Kiev che una sconfitta militare è imminente - Il segretario dell'Esercito statunitense Dan Driscoll ha avvertito la leadership dell'Ucraina che il Paese è prossimo a subire una ... Da agenzianova.com

Dan Driscoll vuole portare la Silicon Valley al Pentagono, prendendo esempio da Kyiv - L’emissario più inatteso di Trump arriva a Kyiv per rilanciare i negoziati: il segretario dell’esercito che vuole portare Silicon Valley dentro il Pentagono ... Si legge su ilfoglio.it