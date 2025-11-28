Dallo spaccio alla violenza domestica giro di vite tra Anzio e Nettuno

Anzio, 28 novembre 2025 – È di quattro arresti in poche ore il bilancio dell’attività della Polizia di Stato sul litorale di Anzio e Nettuno nel fine settimana. Gli agenti del Commissariato di zona, affiancati dai poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria, hanno messo a segno una serie di interventi mirati che hanno interessato ambiti diversi, dalla violenza domestica allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo episodio si è verificato nel tardo pomeriggio ad Anzio, dopo la segnalazione di una lite familiare. Le pattuglie, una volta entrate nell’appartamento indicato, si sono trovate davanti un uomo in evidente stato di alterazione, che stava minacciando e aggredendo i propri genitori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it