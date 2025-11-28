Il futuro di Santiago Gimenez al Milan torna ad essere in discussione. Una maxi offerta, direttamente dalla Premier, è pervenuta in casa del Diavolo e lo pone di fronte ad una scelta molto delicata. Il Messicano è infatti, al momento, l’unica punta “naturale” a disposizione di Mister Massimiliano Allegri, ma in vista del mercato di Gennaio e dei possibili nuovi innesti nel reparto offensivo, il club rossonero dovrà scegliere se continuare a credere nel progetto tecnico del giocatore, confermando la sua presenza in rosa o lasciarlo partire cogliendo l’occasione per monetizzare e intervenire nuovamente sul mercato. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Dall’Inghilterra maxi offerta: Gimenez verso l’addio?