La Roma batte il Midtjylland 2-1 e vince la prima gara europea all’Olimpico (dopo i due ko precedenti in casa con Lilla e Viktoria Plzen), rimettendosi nella scia delle prime otto in classifica del girone unico di Europa League. Decisivi gli acuti di El Aynaoui all’inizio nel primo tempo e di El Shaarawy nella ripresa: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dalla perla di El Aynaoui al destro di El Shaarawy: Roma-Midtjylland, gli highlights

