Dalla celebrità al contrabbando Storia del pane triestino che spopolava nell’impero austroungarico
Si chiamavano "pancogole" le donne che producevano il pane bianco di Servola, specialità che ha attraversato i secoli fino al momento in cui è stata dichiarata illegale. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
