Dalla celebrità al contrabbando Storia del pane triestino che spopolava nell’impero austroungarico

Gamberorosso.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiamavano "pancogole" le donne che producevano il pane bianco di Servola, specialità che ha attraversato i secoli fino al momento in cui è stata dichiarata illegale. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

