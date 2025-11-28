Dalla Bona si racconta | Il Chelsea il Milan le follie e gli errori Ma rifarei tutto Ranieri? In due anni non gli ho mai sentito dire un bravo

Calcionews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla Bona si racconta. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampist ripercorre una carriera iniziata in Premier League e segnata da scelte difficili Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Sam Dalla Bona ha ripercorso la sua storia calcistica: dalla fuga in Inghilterra a 16 anni, al difficile ritorno in Italia, passando per il Milan, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

dalla bona si racconta il chelsea il milan le follie e gli errori ma rifarei tutto ranieri in due anni non gli ho mai sentito dire un bravo

© Calcionews24.com - Dalla Bona si racconta: «Il Chelsea, il Milan, le follie e gli errori. Ma rifarei tutto. Ranieri? In due anni non gli ho mai sentito dire un “bravo”»

Argomenti simili trattati di recente

bona racconta chelsea milanDalla Bona: "Inzaghi e Shevchenko al Milan litigarono prima della finale di Champions contro la Juventus" - L'ex centrocampista ricorda la fuga dall'Atalanta al Chelsea con Vialli, Ranieri e la carbonara di Hasselbaink. Secondo msn.com

bona racconta chelsea milanDalla Bona: "Prima della finale di Champions di Manchester contro la Juve Sheva ed Inzaghi litigarono" - Samuele Dalla Bona, ex centrocampista, tra le altre, di Milan e Chelsea, svela, intervistato da "La Gazzetta dello Sport", un retroscena relativo alla finale tutta italiana di ... Si legge su tuttojuve.com

Autogol, svarioni ed espulsioni: Modric non basta, il Milan affonda in casa Chelsea - La differenza schiacciante tra le due formazioni inglesi il Milan, incompleto e a corto di difensori, la prova sulla sua ... Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Bona Racconta Chelsea Milan