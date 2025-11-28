Dal nuovo ponte alla Lecco-Bergamo | il punto sulle opere nel Lecchese
Un miliardo di euro di investimenti in infrastrutture programmati in provincia di Lecco, di cui oltre 700 milioni già stanziati e in campo per opere viabilistiche, ferroviarie e ciclabili, anche grazie al volàno rappresentato dalle Olimpiadi, fortemente volute da Regione Lombardia.Il dato è. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
