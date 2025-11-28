Dal cuore di Pisa al resto d’Italia | Bombolò diventa Bombolove e punta al franchising

I suoi bomboloni farciti con ogni golosità hanno conquistato pisani e turisti e, a quattro anni di distanza dall'apertura, Bombolò si rilancia inaugurando Bombolove. Nuovo nome ma stesso format e qualità per l'attività inaugurata dall'imprenditore pisano doc Luca Sgherri nella centralissima. 🔗 Leggi su Pisatoday.it