Dal cuore di Pisa al resto d’Italia | Bombolò diventa Bombolove e punta al franchising
I suoi bomboloni farciti con ogni golosità hanno conquistato pisani e turisti e, a quattro anni di distanza dall'apertura, Bombolò si rilancia inaugurando Bombolove. Nuovo nome ma stesso format e qualità per l'attività inaugurata dall'imprenditore pisano doc Luca Sgherri nella centralissima. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il gospel ‘campione d’Europa’ conquista il Verdi: due notti di musica e cuore a Pisa - facebook.com Vai su Facebook