Dal cuore di Pisa al resto d’Italia | Bombolò diventa Bombolove e punta al franchising

Pisatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I suoi bomboloni farciti con ogni golosità hanno conquistato pisani e turisti e, a quattro anni di distanza dall'apertura, Bombolò si rilancia inaugurando Bombolove. Nuovo nome ma stesso format e qualità per l'attività inaugurata dall'imprenditore pisano doc Luca Sgherri nella centralissima. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

