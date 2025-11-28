Dal Comune un taglio a mutui e prestiti | Con razionalizzazione risparmi per 14 milioni

28 nov 2025

Estinzione anticipata dei prestiti e dei mutui attivi, ma anche il Bilancio consolidato 2024: è quanto approvato dal Consiglio comunale di Bari nella seduta di giovedì 27 novembre.La prima delibera, illustrata dall'assessore cittadino al Bilancio, Diego De Marzo, riguarda un intervento di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

