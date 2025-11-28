Dai dinosauri alla ruota panoramica ecco il luna park | Quando veniamo a Terni torniamo a casa

“Quando veniamo a Terni, torniamo a casa”. Da domani, 29 novembre, fino a fine febbraio nell’area di vocabolo Staino a Terni si “accende” il luna park che quest’anno arriva alla 82esima edizione. La video intervista ai giostrai. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

#NATALE con i #DINOSAURI? Nei mesi di #DICEMBRE e #GENNAIO la mostra sui #dinosauri e la #preistoria al Dino Park "World Of Dinosaurs" di #GenzanoDiRoma sarà aperta ogni sabato, domenica, festivi e TUTTI I GIORNI delle #festivitànatalizie - facebook.com Vai su Facebook

Natale in centro a Perugia, piazza Italia si fa luna park: sprint finale per pista di ghiaccio e ruota panoramica da 30 metri - Natale in centro, ore decisive per capire se piazza Italia diventerà un luna park, tra pista di ghiaccio e ruota panoramica. Come scrive ilmessaggero.it

Ai Baracconi Perugia è partita la Festa del Bambino: al Luna Park sono già arrivati i dinosauri - Grande partecipazione oggi al Luna Park di Pian di Massiano, dove ha preso ufficialmente il via la Festa del Bambino 2025. Riporta ilmessaggero.it

Ostia non è Rimini: resta un tabù la ruota panoramica sul lungomare - Niente da fare: ogni tentativo messo in campo dall’amministrazione per portare sul lungomare di Ostia una ruota panoramica non ha avuto successo. Scrive romatoday.it