Da Ztl a Zer ecco le zone a emissione ridotte proposte dal Pd
Dare un nuovo nome alle zone a traffico limitato di Roma non più legato alla circolazione delle auto bensì al rispetto dell’ambiente. È questa, in sintesi, la proposta avanzata dai consiglieri del Pd di Roma, Riccardo Corbucci e Antonella Melito, membri della commissione Statuto e Innovazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
#VigilanzaMeteorologica di #ArpaPiemonte emissione del 18 Novembre 2025 Dal pomeriggio di domani deboli precipitazioni sparse sui settori al confine con la #Liguria, giovedì anche sulle zone montane e pedemontane della nostra provincia, con possibili - facebook.com Vai su Facebook
La guidance iniziale di prezzo indica uno spread nell’area di 100 punti base sopra il tasso midswap. Il taglio dell’emissione sarà benchmark, quindi superiore ai 500 milioni. Per saperne di più: tinyurl.com/4fa3xvmh #PosteItaliani #bond #Finanza #Ra Vai su X
Da Ztl a Zer, ecco le "zone a emissione ridotte" proposte dal Pd - Dare un nuovo nome alle zone a traffico limitato di Roma non più legato alla circolazione delle auto bensì al rispetto dell’ambiente. romatoday.it scrive
Ma le ZTL migliorano davvero la qualità della vita in città? - Le Zone a Traffico Limitato nelle principali metropoli europee hanno dimostrato significativi risultati nel miglioramento della qualità dell'aria urbana. Come scrive tomshw.it
Ztl e permessi. I rinnovi entro la fine del mese - Procedura online per titolari di autorizzazione permanente, appuntamenti per nuove emissioni. Lo riporta lanazione.it