Da ' uomo di fiducia' a ' socio problematico | chi è il foggiano che ha fatto saltare il banco dei permessi falsi agli stranieri

Foggiatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da 'uomo di fiducia' a ‘socio problematico’: Luigi Marrone, 30enne originario di Cerignola, è l'uomo che ha fatto parte del sodalizio criminale dei finti permessi di lavoro concessi dietro la corresponsione di somme che andavano da 3mila a 10mila euro, attraverso il cosiddetto silenzio assenso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

