Da Rivieccio a De Luca Tamajo | arte spettacolo volontariato e diritto protagonisti nella festa di Bluduemila

Ancora una volta Bluduemila – Associazione Italiana a Sostegno dello Sport, con l’obiettivo di trasmettere i valori di vita alle nuove generazioni, ha celebrato al Tennis Club Napoli il tradizionale appuntamento con le eccellenze del territorio. Sport, volontariato, arte, cultura, spettacolo e, per la prima volta, i grandi giuristi, sono stati i destinatari dei Delfini 2025. Tantissimi gli ospiti che hanno posato davanti al banner dell’evento per lo scatto-ricordo di Edoardo De Campora, prima di gustare l’aperitivo negli eleganti saloni del circolo. Ad accoglierli il presidente di Bluduemila Marco del Gaiso con la moglie Pia, coadiuvati dalle instancabili BluGirls e dalla discreta “protezione” della New Police Security. 🔗 Leggi su Ildenaro.it