Da piazza d' armi a piazza oscura Vi racconto il romanzo criminale di Campo di Marte

Una piazza d'armi, uno sferisterio, uno stadio da calcio, un parco pubblico, un mercato della droga. Se ripercorriamo gli ultimi cento anni di Campo di Marte e la trasformazione del parco dietro alla stazione ferroviaria di Arezzo, potremmo scriverci un libro o un film. Qualcuno che abita nei.

