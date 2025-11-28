Da Odgaard a Bernardeschi è Bologna show! Guarda il poker al Salisburgo

Prima vittoria al Dall'Ara in Europa League per il Bologna che piega il Salisburgo 4-1: in gol Odgaard, Dallinga, Bernardeschi e Orsolini. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Odgaard a Bernardeschi, è Bologna show! Guarda il poker al Salisburgo

