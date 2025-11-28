Da Michele è la Migliore catena artigianale di pizzerie nel mondo del 2025 | la classifica completa
Al primo posto c'è Da Michele: migliore catena artigianale di pizzerie al mondo del 2025. Secondo posto per Big Mamma Group, chiude il podio Grosso Napoletano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La cosa migliore della vita è la sua imprevedibilità, la cosa peggiore della vita è la sua imprevedibilità! Michele Zaccaro - facebook.com Vai su Facebook
50 Top Pizza, «Da Michele» migliore catena di pizzerie artigianali al mondo - Lo scorso anno raggiunse il secondo posto al termine della cerimonia a Londra. Si legge su ilmattino.it
Da Michele è la migliore catena di pizzerie artigianali nel mondo nel 2022 - Dopo la classifica delle migliori pizzerie individuali nel mondo per il 2022, che ha visto anche quest'anno trionfare I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta, 50 Top Pizza ha premiato anche le ... Si legge su fanpage.it
50 Top Pizza, «Da Michele» è la migliore catena artigianale di pizzerie al mondo - Per questo motivo 50 Top Pizza, la più importante guida di settore, online e fruibile gratuitamente, ha deciso ... Si legge su ilmattino.it