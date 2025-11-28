Da lunedì primo dicembre in pagamento pensioni e tredicesime alle Poste
Poste italiane comunica che in tutti i 148 uffici postali della provincia di Palermo le pensioni del mese di dicembre, comprensive di tredicesima, saranno in pagamento a partire da lunedì 1.Sempre a partire dallo stesso giorno le pensioni di dicembre saranno disponibili anche per i titolari di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
DA LUNEDÌ PRIMO DICEMBRE ALLO 031610600 - facebook.com Vai su Facebook
Baressa, lunedì primo dicembre un incontro pubblico contro le truffe agli anziani Vai su X
Carta Dedicata a te: primo pagamento entro il 16 dicembre 2025 - La misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità sarà resa ... Secondo ipsoa.it
Pensioni, assegno unico, Naspi: le date di pagamento Inps di dicembre. Calendario accrediti e importi - Dicembre porta con sé l’ultimo ciclo annuale di pagamenti Inps, un mese particolarmente ricco di appuntamenti per pensionati, famiglie e lavoratori che percepiscono prestazioni ... Lo riporta msn.com