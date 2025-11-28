Dà in escandescenze e frantuma il vetro di autobus durante lo sciopero generale

PRATO – Una nuova aggressione a Prato sugli autobus ha creato tensione nelle ultime ore, a pochi giorni dal episodio che aveva coinvolto una dipendente delle Autolinee Toscane. Nella mattinata di oggi, durante lo sciopero indetto dalle sigle Cobas, il disagio per i servizi ridotti ha portato un uomo – descritto dai presenti come molto agitato – a compiere un gesto particolarmente violento nei pressi della stazione di Prato. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe chiesto informazioni al personale in biglietteria riguardo ai bus che non stavano transitando a causa dello sciopero. Poco dopo, in evidente stato di nervosismo, avrebbe raccolto da terra un oggetto – probabilmente un tubo trovato nella zona della stazione – per poi scagliarlo contro il parabrezza di un autobus in sosta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it