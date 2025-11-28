Da IKEA nuove lampade-speaker e diffusori Bluetooth circolari

La collaborazione tra IKEA e Teklan introduce speaker circolari e lampade con diffusore sonoro, caratterizzati da colori marcati e motivi geometrici pensati per rendere l’elettronica parte dell’arredo. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Da IKEA nuove lampade-speaker e diffusori Bluetooth circolari

Approfondisci con queste news

IKEA rende pop gli altoparlanti Bluetooth: due nuove serie coloratissime e di design Vai su X

Apre il nuovo punto Ikea in piazza San Vittore a Varese, in molti all’inaugurazione nel cuore della città - facebook.com Vai su Facebook

Da IKEA nuove lampade-speaker e diffusori Bluetooth circolari - La collaborazione tra IKEA e Teklan introduce speaker circolari e lampade con diffusore sonoro, caratterizzati da colori marcati e motivi geometrici pensati per rendere l’elettronica parte dell’arredo ... Riporta dday.it

Forme geometriche, tonalità vivaci e audio di alta qualità per i nuovi pezzi firmati dalla designer svedese - Ikea trasforma gli speaker audio in elementi d'arredo dalla doppia funzione ... Si legge su living.corriere.it

IKEA sorprende con speaker e lampade dai colori audaci, forse anche troppo? - IKEA e Teklan presentano diffusori e lampade che puntano su colore e design per integrare suono e luce negli ambienti domestici. Da smartworld.it