Da Elementi la pizza ha il sapore della solidarietà | il menu RadiCe per offrire una nuova speranza
Una pizza che ha il sapore della solidarietà. La pizzeria Elementi di Mimmo Papa a Caserta avvia una raccolta fondi per la cooperativa sociale New Hope, la sartoria sociale dove donne migranti vittime della tratta o che vivono in situazioni di precarietà possono riappropriarsi della propria. 🔗 Leggi su Casertanews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Bongiovanni. DJ Jueschr · Stormy (2025 Remastered Version). In brevissimo @enrico_murdocco x @universobiancofarine Una masterclass su pizza in teglia e pizza in pala. Due prodotti distinti, ma accomunati da tre elementi imprescindibili: croccante fuori, - facebook.com Vai su Facebook