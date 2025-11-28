Da Elementi la pizza ha il sapore della solidarietà | il menu RadiCe per offrire una nuova speranza

Una pizza che ha il sapore della solidarietà. La pizzeria Elementi di Mimmo Papa a Caserta avvia una raccolta fondi per la cooperativa sociale New Hope, la sartoria sociale dove donne migranti vittime della tratta o che vivono in situazioni di precarietà possono riappropriarsi della propria. 🔗 Leggi su Casertanews.it

