Da Aliminusa alla Juventus | la favola di Niccolò Rizzo stella della Primavera bianconera
Nelle sue vene scorre sangue palermitano. Anzi, di Aliminusa per l'esattezza, piccolo comune di mille anime nella valle del Torto. Niccolò Rizzo, difensore classe 2007 della Juventus Primavera, spesso torna da quelle parti, quasi a volere accarezzare le radici. Il baby bianconero che profuma di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
