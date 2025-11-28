Da 10 anni nella top ten della refezione scolastica | le mense salgono al quinto posto nella classifica Foodinsider
JESI - Le mense scolastiche di Jesi si confermano per il decimo anno consecutivo nella “top ten” italiana di Foodinsider, l’Osservatorio istituito per promuovere e rendere visibili quei modelli di refezione scolastica che non hanno l’obiettivo di saziare, ma di nutrire, educare, creare sviluppo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
