Curva Sud contro l’AD di Serie A | De Siervo punta a giocare tra canguri e sceicchi…

La Curva Sud torna a criticare i vertici del calcio italiano, accusando di non tutelare i tifosi tra caro biglietti e accordi penalizzanti. Nel mirino l'A.D. De Siervo, bersaglio di un nuovo messaggio duro pubblicato su Instagram dal tifo organizzato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

