Curriculum docente con possibili riferimenti religiosi inviato alle famiglie | sanzione da 3000 euro a un Liceo dal Garante per la privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento del 9 ottobre 2025 (n. 584), ha dichiarato illecito il trattamento di dati personali effettuato da un Liceo, in relazione alla comunicazione dei curricula dei docenti candidati a un progetto rivolto a studenti a rischio di abbandono scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
