Curling l’Italia sbatte contro la Scozia nella finalina agli Europei Sfuma la medaglia di bronzo
Per il terzo anno consecutivo la Nazionale italiana di curling maschile finisce fuori dalla top 3 ai Campionati Europei. La formazione azzurra ha infatti perso la finalina valida per la rassegna continentale i n fase di svolgimento sul ghiaccio di Lohja in Finlandia, cedendo il passo alla Scozia con un sonoro 3-9. Un match a senso unico quello appena andato in archivio, cominciato tuttavia con delle premesse discrete. Nel primo end infatti Joel Retornaz e compagni avanzano di un punto, subendo però immediatamente il comeback di Mouat, il quale mette a referto il 2-1 effettuando così il contro sorpasso. 🔗 Leggi su Oasport.it
