Curling Italia sconfitta in semifinale agli Europei | la Svizzera sorpassa in volata si lotterà per il bronzo
L’Italia è stata sconfitta dalla Svizzera nella semifinale degli Europei 2025 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). Gli azzurri hanno perso per 8-7 nel match da dentro o fuori di questa rassegna continentale, subendo il sorpasso decisivo nell’ultimo end, dove gli elvetici hanno messo a segno i due punti decisivi approfittando anche di qualche sbavatura di troppo del quartetto tricolore nel momento più importante. Sfuma così il sogno di giocare la prima finale per l’oro della storia agli Europei, la nostra Nazionale dovrà accontentarsi di battagliare per il bronzo, già conquistato quattro volte (1979, 2018, 2021, 2022). 🔗 Leggi su Oasport.it
