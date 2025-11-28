Curling femminile la Svizzera conquista il bronzo agli Europei Norvegia dominata nella finalina
La Svizzera ha conquistato la medaglia di bronzo in occasione de l torneo femminile valido per i Campionati Europei 2025 di curling, rassegna in fase di svolgimento sul ghiaccio di Lohja, in Finlandia. Partita dominata quella delle elvetiche, capaci di battere nella finalina la Norvegia con il risultato di 8-4. Un match partito in modo contratto quello tra le due squadre. Tuttavia dopo i primi due end terminati con un nulla di fatto, le svizzere con il martello in mano riescono a tramare l’attacco giusto per mettere a referto tre punti. Le nordiche tentano di rispondere subito nella ripresa successiva, segnando due sigilli. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Due sconfitte dal peso diverso nell'ultima giornata del Round Robin agli Europei di Lohja per le nostre Nazionali di Curling maschile e femminile. Per i ragazzi la sconfitta vs la Scozia non ha compromesso l'accesso in semifinale, dove Retornaz e compagni sfi - facebook.com Vai su Facebook
RESTIAMO A LOHJA Sì, avete capito bene: il viaggio in Finlandia continua! La Nazionale maschile di curling vola alle SEMIFINALI degli Europei!! Anche la squadra femminile è ancora in corsa per avanzare! Oggi gli ultimi incontri del round robin, dom Vai su X
Curling: la Svizzera conquista il bronzo agli Europei. Norvegia dominata nella finalina - La Svizzera ha conquistato la medaglia di bronzo in occasione del torneo femminile valido per i Campionati Europei 2025 di curling, rassegna in fase di ... oasport.it scrive
La Svizzera di Corrie Hürlimann conquista il bronzo - A poche ore dal successo nella semifinale maschile, la Svizzera ha suggellato il proprio venerdì perfetto agli Europei di curling di Lohja conquistando una medaglia anche in campo femminile: il team g ... Come scrive rsi.ch
Curling, le favorite agli Europei femminili. Svizzera senza due capisaldi, l’Italia spera di ritornare in alto - La Svizzera sarebbe la naturale favorita sul fronte femminile agli Europei 2025 di curling, che si disputeranno sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) dal 22 ... Secondo oasport.it