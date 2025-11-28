Curling femminile la Svizzera conquista il bronzo agli Europei Norvegia dominata nella finalina

Oasport.it | 28 nov 2025

La Svizzera ha conquistato la medaglia di bronzo in occasione de l torneo femminile valido per i Campionati Europei 2025 di curling, rassegna in fase di svolgimento sul ghiaccio di Lohja, in Finlandia. Partita dominata quella delle elvetiche, capaci di battere nella finalina la Norvegia con il risultato di 8-4.   Un match partito in modo contratto quello tra le due squadre. Tuttavia dopo i primi due end terminati con un nulla di fatto, le svizzere con il martello in mano riescono a tramare l’attacco giusto per mettere a referto tre punti. Le nordiche tentano di rispondere subito nella ripresa successiva, segnando due sigilli. 🔗 Leggi su Oasport.it

