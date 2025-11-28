Crugnola–Tavernini | al via con la C3 WRC Plus a Castelletto
Il pluricampione italiano sarà in gara con Stefano Tavernini sulla potente vettura di Gino Invest WRC, al via sul circuito pavese con il supporto di Easi. Andrea Crugnola tornerà su una WRC al 5° Pavia Rally Circuit, dove affronterà l’evento di Castelletto di Branduzzo a bordo di una Citroën C3 WRC Plus. Si tratterà della . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
