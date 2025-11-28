Crugnola–Tavernini | al via con la C3 WRC Plus a Castelletto

Tuttorally.news | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pluricampione italiano sarà in gara con Stefano Tavernini sulla potente vettura di Gino Invest WRC, al via sul circuito pavese con il supporto di Easi. Andrea Crugnola tornerà su una WRC al 5° Pavia Rally Circuit, dove affronterà l’evento di Castelletto di Branduzzo a bordo di una Citroën C3 WRC Plus. Si tratterà della . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Citroen C3 WRC, tutto pronto per il debutto stagionale al Rally di Monte Carlo [FOTO] - La nuova Citroen C3 WRC scalda i motori in vista del Rally di Monte Carlo che si corre nel fine settimana e dà il via alla stagione 2019 del Mondiale Rally. Si legge su motorionline.com

Citroen C3 WRC: Pronta a correre - Il conto alla rovescia è cominciato: il Campionato del Mondo Rally tornerà sul tracciato invernale del rally di Montecarlo. Scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Crugnola8211tavernini Via C3 Wrc