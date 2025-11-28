Crosetto vuol dotarsi di una legge sulla leva militare? Abbiamo già dato

L’impiegato di alto livello, ma pur sempre un impiegato, del complesso militare-industriale, che risponde al nome di Guido Crosetto, ha gettato la maschera. A suo dire anche l’Italia dovrà dotarsi nel prossimo futuro di una legge sulla leva, forse in un primo tempo solo “volontaria”, ma la linea di tendenza è chiara. Tutte le risorse, economiche, propagandistiche e umane, sono mobilitate per la guerra che si prepara. In tal modo questo personaggio, uno dei tanti che si sono arricchiti a dismisura coi soldi degli industriali della morte, si accoda al capo di stato maggiore francese generale Fabien Mandion, secondo il quale dobbiamo prepararci a perdere i nostri figli in guerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crosetto vuol dotarsi di una legge sulla leva militare? Abbiamo già dato

