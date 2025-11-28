Crosetto vuol dotarsi di una legge sulla leva militare? Abbiamo già dato
L’impiegato di alto livello, ma pur sempre un impiegato, del complesso militare-industriale, che risponde al nome di Guido Crosetto, ha gettato la maschera. A suo dire anche l’Italia dovrà dotarsi nel prossimo futuro di una legge sulla leva, forse in un primo tempo solo “volontaria”, ma la linea di tendenza è chiara. Tutte le risorse, economiche, propagandistiche e umane, sono mobilitate per la guerra che si prepara. In tal modo questo personaggio, uno dei tanti che si sono arricchiti a dismisura coi soldi degli industriali della morte, si accoda al capo di stato maggiore francese generale Fabien Mandion, secondo il quale dobbiamo prepararci a perdere i nostri figli in guerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha rilanciato la proposta di una leva militare, che presenterà come disegno di legge prima al governo e poi al Parlamento. Cosa vuole fare il ministro della Difesa per aumentare il numero di militari in Italia: https://fanpa.ge - facebook.com Vai su Facebook
Crosetto sedotto dal «modello tedesco» Il ministro vuole 10mila nuovi militari Vai su X
Crosetto vuol dotarsi di una legge sulla leva militare? Abbiamo già dato - Critica alle dichiarazioni di Crosetto riguardo alla possibile reintroduzione della leva e sul ruolo del complesso militare- Come scrive ilfattoquotidiano.it
Crosetto: "Reintrodurre la leva militare come Francia e Germania? Proporrò un disegno di legge" - Il ministro della Difesa: "Una riflessione sul numero delle forze armate va fatta" "È uno schema che in qualche modo non è molto diverso da quello tedesco, perché prevede una volontarietà. Segnala msn.com
Crosetto spinge ancora sul riarmo: “Più personale per la Difesa. I militari di Strade sicure tornino nei loro ruoli” - Sono le intenzioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto, espresse nel suo intervento alla sede del ... Scrive ilfattoquotidiano.it