Crosetto valuta l' introduzione della leva militare | dopo la Francia e la Germania adesso è il turno della nostra Italia

Una proposta manicomiale, che merita di essere presa seriamente in considerazione E adesso anche Guido Crosetto, esponente di punta del giullaresco governo della destra bluette neoliberale e filoatlantista, filobancaria e filoisraeliana, valuta seriamente la possibilità di introdurre nuovamen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Crosetto valuta l'introduzione della leva militare: dopo la Francia e la Germania, adesso è il turno della nostra Italia

