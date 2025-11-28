Crosetto propone in Parlamento la reintroduzione del servizio militare volontario | dibattito politico acceso
“È uno schema che in qualche modo non è molto diverso da quello tedesco, perché prevede una volontarietà. Quello tedesco ha un automatismo che scatta, quello francese, da ciò che leggo, è totalmente volontario”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha commentato l’ipotesi di una reintroduzione del servizio militare in Italia, precisando che sarebbe comunque su base volontaria, seguendo i modelli francese e tedesco. Crosetto ha spiegato che la riflessione sulla leva si inserisce in un quadro più ampio: “Se la visione del futuro è quella di minore sicurezza, va fatta una riflessione sul numero delle forze armate e sulla riserva che potremmo mettere in campo in caso di crisi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Il ministro della Difesa Guido #Crosetto propone di abolire l'operazione "Strade Sicure". Secondo Crosetto, è "arrivato il momento di tornare indietro", per riportare i militari al loro lavoro originario e aumentare invece le forze di polizia per la sicurezza nelle città Vai su X
Anche in Italia, come in Francia e Germania, verrà reintrodotto il servizio militare? “Se lo deciderà il Parlamento, sì — dice Guido Crosetto al Tg3 —. Io penso di proporre, prima in Consiglio ai ministri e poi in Parlamento, una bozza di disegno di legge da discu - facebook.com Vai su Facebook
Leva militare in Italia, chi viene chiamato. Crosetto: «Su base volontaria». Riserva da 10mila militari - Ingrossare le fila della Riserva italiana, fino a diecimila soldati. Riporta ilgazzettino.it
Crosetto sulla reintroduzione in Italia del servizio militare: “se lo deciderà il Parlamento sì” - “Reintrodurre in Italia un nuovo servizio militare, come in Francia e in Germania? Come scrive strettoweb.com
Reintroduzione della leva, Crosetto: “L’idea è di portare il ddl in Parlamento” - (askanews) – Sul tema della leva e dell’aumento del numero delle forze armate, “la mia idea è di portare un disegno di legge in ‘discorso parlamentare’ e farlo discutere al Parlamento”. Segnala askanews.it