Crosetto propone in Parlamento la reintroduzione del servizio militare volontario | dibattito politico acceso

"È uno schema che in qualche modo non è molto diverso da quello tedesco, perché prevede una volontarietà. Quello tedesco ha un automatismo che scatta, quello francese, da ciò che leggo, è totalmente volontario". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha commentato l'ipotesi di una reintroduzione del servizio militare in Italia, precisando che sarebbe comunque su base volontaria, seguendo i modelli francese e tedesco. Crosetto ha spiegato che la riflessione sulla leva si inserisce in un quadro più ampio: "Se la visione del futuro è quella di minore sicurezza, va fatta una riflessione sul numero delle forze armate e sulla riserva che potremmo mettere in campo in caso di crisi.

