Crolla solaio di una casa | dentro tutta la famiglia anche bimba di 4 anni

Momenti di paura nella notte tra il 27 e il 28 novembre a Sant’Eusanio del Sangro, in provincia di Chieti, dove quattro persone sono rimaste ferite a causa del crollo di una parte del solaio della loro abitazione. L’incidente si è verificato poco prima dell’1:30 in largo del Mercato, all’interno di uno stabile di proprietà del Comune. Leggi anche: Crolla parte del tetto dell’ex tribunale in piazza: panico Secondo quanto ricostruito, nell’appartamento si trovavano due donne di 40 e 49 anni, una ragazzina di 13 anni e una bambina di 4 anni. L’improvviso crollo del solaio ha provocato il panico tra gli occupanti: una delle donne è rimasta intrappolata tra le macerie prima di essere liberata dai soccorritori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

