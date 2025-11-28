Crocierista 76enne cade in mare a largo di Tenerife | ricerche ancora in corso

ABBONATI A DAYITALIANEWS Più di 24 ore di ricerche senza sosta. Sono trascorse oltre 24 ore dalla scomparsa di un uomo di 76 anni, di origini britanniche, caduto in mare da una nave da crociera al largo di Tenerife. La Guardia costiera spagnola continua le operazioni di soccorso, iniziate intorno alle 9 del mattino del 27 novembre, senza però aver ancora individuato il passeggero disperso. La dinamica dell’incidente. L’uomo era a bordo della Marella Explorer 2, nave da crociera del gruppo TUI, quando sarebbe precipitato in mare nelle vicinanze dell’isola. Nell’area indicata sono stati inviati mezzi di salvataggio, due elicotteri e un aereo specializzato nelle operazioni di ricerca. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

