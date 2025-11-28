Cristiano Ronaldo inaugura Vega | il nuovo club super esclusivo di Madrid dove telefoni e foto sono vietati Ecco quanto costa entrarci

Cristiano Ronaldo si prepara a lanciare un nuovo progetto imprenditoriale nel cuore di Madrid: un club privato ultra-esclusivo, con regole rigidissime e un accesso riservato solo a un gruppo selezionato di membri. Si chiamerà Vega e promette di rivoluzionare il concetto di club privato nella capitale spagnola, puntando tutto su lusso, riservatezza e connessioni ad alto livello. Un locale da 1.000 metri quadrati nel cuore di Salamanca. Il club sorgerà nel prestigioso quartiere di Salamanca, in uno spazio di 1.000 metri quadrati progettato per accogliere soci d'élite in un ambiente raffinato e multilivello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

