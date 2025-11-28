Cristiano Ronaldo inaugura Vega | il nuovo club super esclusivo di Madrid dove telefoni e foto sono vietati Ecco quanto costa entrarci
Cristiano Ronaldo si prepara a lanciare un nuovo progetto imprenditoriale nel cuore di Madrid: un club privato ultra-esclusivo, con regole rigidissime e un accesso riservato solo a un gruppo selezionato di membri. Si chiamerà Vega e promette di rivoluzionare il concetto di club privato nella capitale spagnola, puntando tutto su lusso, riservatezza e connessioni ad alto livello. Un locale da 1.000 metri quadrati nel cuore di Salamanca. Il club sorgerà nel prestigioso quartiere di Salamanca, in uno spazio di 1.000 metri quadrati progettato per accogliere soci d'élite in un ambiente raffinato e multilivello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
Cristiano Ronaldo se lance dans le MMA ! Vai su X
Cristiano Ronaldo graziato dalla FIFA: cosa dice il regolamento e i sospetti su pressioni politiche - facebook.com Vai su Facebook
Cristiano Ronaldo apre un locale con regole rigidissime: telefoni vietati, 15mila euro per entrare - Un club esclusivo dalle regole rigidissimi: vietati smartphone e fotografie, 15mila euro per entrare ... Si legge su fanpage.it
Cristiano Ronaldo inaugura il suo hotel extralusso - Cristiano Ronaldo spinge un tifoso che voleva un selfie: perde il controllo e lo allontana Cristiano Ronaldo spinge un suo tifoso che voleva un selfie: il fuoriclasse portoghese perde il controllo e ... youmedia.fanpage.it scrive