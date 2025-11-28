Cristiano Malgioglio cinque mesi di vita | l’annuncio shock in TV

Cristiano Malgioglio si racconta, l’artista coglie tutti di sorpresa con una dichiarazione davvero toccante 80 anni, una lunga carriera alle spalle, ma sempre con la stessa voglia di sorprendersi e sorprendere, un personaggio mai banale e di certo iconico nel mondo dello spettacolo italiano. Cristiano Malgioglio non passa mai inosservato e a caratterizzarlo è sempre. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Cristiano Malgioglio, cinque mesi di vita: l’annuncio shock in TV

Paolo Jannacci, Cristiano Malgioglio e Liliana Segre tra i presenti per rendere omaggio alla grande artista scomparsa - facebook.com Vai su Facebook

Cristiano Malgioglio a #Belve: “Sono sempre stato tradito. Un capriccio? Chiedo lo sconto nei negozi” Vai su X

La malattia di Cristiano Malgioglio, la scoperta e le tragiche parole: “Cinque mesi di vita, ho avuto…” - Cristiano Malgioglio racconta a “Da noi a ruota libera” del melanoma scoperto per caso: “Se avessi aspettato, mi restavano cinque mesi di vita”. Come scrive msn.com

Cristiano Malgioglio: «Mi avevano dato 5 mesi di vita, sono un miracolato». Il tumore alla pelle, fidanzato, matrimonio e l'amicizia con Raffaella Carrà - La puntata di Belve di martedì 18 novembre si preannuncia scoppiettante grazie anche alla presenza di uno dei personaggi più iconici della musica e della televisione ... Si legge su ilgazzettino.it

