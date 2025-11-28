Crisi d’impresa boom di aziende salvate | 410 imprese e 22.800 posti di lavoro tutelati

Tra il 2024 e il 2025, le aziende salvate grazie alla composizione negoziata sono raddoppiate e sono diventate 410 imprese e oltre 22.800 dipendenti sono stati coinvolti nei progetti di risanamento e continuità aziendale. È questa la fotografia emersa nel corso degli “Stati Generali della Crisi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it