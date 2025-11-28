Crema di porcini richiamata per presenza di corpi estranei | il marchio interessato

La sicurezza alimentare torna al centro dell’attenzione dopo che l’azienda Knorr ha annunciato il richiamo di un lotto della sua Crema di porcini in busta. Il motivo? Come ha specificato il marchio, la possibile presenza di corpi estranei plastici e metallici. Un provvedimento precauzionale che coinvolge uno dei prodotti più diffusi della linea di zuppe disidratate del marchio e che invita i consumatori alla massima prudenza. Le autorità e l’azienda hanno diffuso l’avviso per garantire trasparenza e tutela, indicando con precisione lotto e scadenza interessati dall’allerta. Il richiamo della crema di porcini: il lotto coinvolto e le motivazioni. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Crema di porcini richiamata per presenza di corpi estranei: il marchio interessato

Approfondisci con queste news

?Patata della settimana: •Crema di funghi porcini •Brie •Capicollo di Martina croccante •Crumble di pane al pepe Vi aspettiamo!! - facebook.com Vai su Facebook

Knorr richiama Crema di Porcini per presenza di sostanze plastiche e metalliche: il lotto interessato - Il ritiro della Crema di Porcini Knorr è avvenuto nel contesto della stessa allerta alimentare che nelle scorse settimane aveva portato l‘azienda a ... Secondo fanpage.it

Crema di porcini richiamata per presenza di corpi estranei: il marchio interessato - Crema di porcini richiamata per presenza di corpi estranei: il marchio e il lotto interessato per la tutela alimentare. Come scrive dilei.it

Richiamo di risotto alla milanese e crema di porcini da parte di Knorr, possibili corpi estranei in 6 lotti - Il ritiro del lotto 5297AJ810 è avvenuto nel contesto dell’ allerta alimentare che, poche settimane fa, aveva portato l‘azienda a richiamare i seguenti 5 lotti di risotto milanese Knorr 175g, ... virgilio.it scrive