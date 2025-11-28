Costi record caffè la crisi peggiora tra poco raccolto e blocco logistica

La Commissione italiana del caffè di Unione Italiana Food ha lanciato l’allarme sulla tempesta perfetta che si sta abbattendo sul caffè. Tra speculazioni finanziarie, crisi climatica, blocchi logistici e nuove normative europee, i prezzi del caffè sono ormai alle stelle e rischiano di strangolare la competitività delle aziende italiane. Lo scenario viene presentato in vista delle due giornate a Palazzo Pucci, a Firenze, dove si riuniscono i vertici delle 65 aziende rappresentanti dell’80% del mercato nazionale del settore. La profonda crisi del caffè evidenzia come il prodotto sia tanto amato quanto molto fragile, perché minacciato da molteplici fattori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

