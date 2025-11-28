Così Rinnovative trasforma ciò che buttiamo in risorse preziose | la sorpresa green che arriva dal Lazio

Non bisogna sempre andare lontano per trovarsi di fronte a progetti green e innovativi che sembrano aver sempre quel tocco futuristico. Ad esempio, nel Lazio, esiste un luogo nel quale il concetto di scarto viene capovolto e diventa un’opportunità: Rinnovative. Si tratta di un posto nel quale la ricerca non è un laboratorio chiuso, ma diventa un ponte tra industria, ambiente e design. È la visione di un gruppo di professioniste che hanno deciso di cambiare le regole del gioco: partire da ciò che normalmente buttiamo per generare valore, competenze, prototipi e una nuova filiera circolare. Rinnovative: la sorpresa green nata nel Lazio. 🔗 Leggi su Funweek.it