Così potranno tornare con i bambini Famiglia nel bosco l’annuncio è appena arrivato
Una casa per il ricongiungimento familiare: è questo ciò che ha offerto il signor Armando a Nathan e Catherine, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli, al centro del caso che ha portato all’allontanamento dei tre figli da parte del Tribunale per i Minorenni de L’Aquila. Le immagini della nuova abitazione sono state mostrate su Canale 5, durante la trasmissione Dentro la notizia condotta da Gianluigi Nuzzi. Il signor Armando, raccontando l’incontro con il padre dei bambini, ha spiegato che Nathan ha apprezzato ciò che ha visto. «Ho fatto trovare i camini accesi – ha detto – e credo che prenderanno la casa provvisoriamente, mentre lui farà i lavori nella propria abitazione». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondisci con queste news
Decisone storica nel judo internazionale. La IJF ha stabilito che gli atleti russi potranno tornare a competere con bandiera, inno e simboli nazionali, per la prima volta dal 2022. Una svolta che potrebbe influenzare anche altre federazioni e riaprire il dibattito - facebook.com Vai su Facebook
Sudan: più di tre bambini su quattro non potranno frequentare la scuola - Mentre in Italia e in molti Paesi del mondo ricominciano le lezioni dopo la pausa estiva, in Sudan più di tre bambini su quattro (13 milioni su 17 milioni di bambini) non potranno frequentare la ... savethechildren.it scrive