Una casa per il ricongiungimento familiare: è questo ciò che ha offerto il signor Armando a Nathan e Catherine, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli, al centro del caso che ha portato all’allontanamento dei tre figli da parte del Tribunale per i Minorenni de L’Aquila. Le immagini della nuova abitazione sono state mostrate su Canale 5, durante la trasmissione Dentro la notizia condotta da Gianluigi Nuzzi. Il signor Armando, raccontando l’incontro con il padre dei bambini, ha spiegato che Nathan ha apprezzato ciò che ha visto. «Ho fatto trovare i camini accesi – ha detto – e credo che prenderanno la casa provvisoriamente, mentre lui farà i lavori nella propria abitazione». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Così potranno tornare con i bambini”. Famiglia nel bosco, l’annuncio è appena arrivato