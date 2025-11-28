Così l' Istituto nazionale dei tumori di Milano è diventato un modello per la cura delle donne

Milanotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori (Int) di Milano rinnova il proprio impegno per la salute delle donne, confermandosi punto di riferimento nazionale per la qualità e l’umanità dei percorsi di diagnosi, cura e ricerca.Un’attenzione che trova ulteriore riconoscimento nel “bollino. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L'ospedale di Milano dove i tumori vengono trattati con terapie con radioligandi: la nuova frontiera dei farmaci intelligenti - L’Istituto nazionale dei tumori di Milano ha ridotto a zero le liste d’attesa grazie al modello in day service. milanotoday.it scrive

L'Istituto nazionale tumori ha accolto bimbi da Ucraina e Gaza - Dall'accoglienza dei piccoli pazienti provenienti da zone di conflitto come Ucraina e Gaza, ai piani personanilazzi di follow- Come scrive ansa.it

L’Istituto nazionale dei tumori di Milano accoglie bambini da Gaza e dall’Ucraina: “Qui l’80-90% di guarigione” - L'Istituto nazionale dei tumori (Int) di Milano rinnova il suo impegno nell'oncologia pediatrica, settore su cui ogni settembre si concentra l'attenzione pubblica. Come scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Cos236 Istituto Nazionale Tumori