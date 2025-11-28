Così l' Istituto nazionale dei tumori di Milano è diventato un modello per la cura delle donne

La Fondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori (Int) di Milano rinnova il proprio impegno per la salute delle donne, confermandosi punto di riferimento nazionale per la qualità e l’umanità dei percorsi di diagnosi, cura e ricerca.Un’attenzione che trova ulteriore riconoscimento nel “bollino. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

L'ospedale di Milano dove i tumori vengono trattati con terapie con radioligandi: la nuova frontiera dei farmaci intelligenti - L’Istituto nazionale dei tumori di Milano ha ridotto a zero le liste d’attesa grazie al modello in day service. milanotoday.it scrive

L'Istituto nazionale tumori ha accolto bimbi da Ucraina e Gaza - Dall'accoglienza dei piccoli pazienti provenienti da zone di conflitto come Ucraina e Gaza, ai piani personanilazzi di follow- Come scrive ansa.it

L’Istituto nazionale dei tumori di Milano accoglie bambini da Gaza e dall’Ucraina: “Qui l’80-90% di guarigione” - L'Istituto nazionale dei tumori (Int) di Milano rinnova il suo impegno nell'oncologia pediatrica, settore su cui ogni settembre si concentra l'attenzione pubblica. Come scrive ilgiorno.it