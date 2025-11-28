Così ha deciso la Rai Antonella Clerici soffiata clamorosa | sorpresa del pubblico

Cresce l’attesa del pubblico per la nuova puntata di The Voice Senior. Il talent dedicato alle voci over 60 torna in onda venerdì 28 novembre con il suo terzo appuntamento stagionale. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Antonella Clerici, mentre in giuria – accanto all’immancabile Loredana Bertè – ritroveremo Arisa, Nek e il duo composto da Clementino e Rocco Hunt, una novità che ha già portato energia e sintonia all’interno del programma. Come da tradizione del format internazionale, la fase iniziale è quella delle Blind Audition: i coach ascoltano le esibizioni di spalle, senza alcuna informazione sull’artista. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it