Cos'è la leva militare volontaria proposta dal ministro Crosetto e chi sarebbe coinvolto

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha rilanciato la proposta di una leva militare, che presenterà come disegno di legge prima al governo e poi al Parlamento. L'idea è di un meccanismo volontario, ancora da definire. Si punterebbe a una riserva di almeno 10mila persone, operative soprattutto in alcuni settori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

