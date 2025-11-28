Cos'è il costo del lavoro allargato che sta facendo tremare 6 club di Serie A | mercato a rischio
Oltre alla Lazio anche Napoli, Atalanta, Torino, Genoa e Fiorentina potrebbero avere la sessione invernale di calciomercato chiusa se non rispetteranno il nuovo parametro finanziario. Che cos'è, come si fa a gestirlo e soprattutto cosa rischiano i club che non lo rispetteranno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
