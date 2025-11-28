Cosa significa l'accusa di aggiotaggio e cosa rischiano ora Caltagirone Lovaglio e Milleri

La scalata di Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca è finita al vaglio degli inquirenti di Milano. Una delle accuse rivolte ai tre potentissimi indagati - Francesco Gaetano Caltagirone, Luigi Lovaglio e Francesco Milleri - è quella di aggiotaggio. Si tratta del crimine commesso da chi, in qualche modo, manipola il mercato finanziario con falsità o inganni, e prevede fino a cinque anni di carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it