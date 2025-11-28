Cosa fare nel weekend in Irpinia dal 28 al 30 novembre

Caposele si accende di magia: torna il Mercatino di Natale e l’albero più alto d’EuropaDal 28 al 30 novembre 2025 il borgo irpino si trasformerà in un autentico villaggio natalizio, pronto ad accogliere visitatori da ogni parte d’Italia per uno degli appuntamenti più attesi del periodo: il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altre letture consigliate

Hai pensato a cosa fare una volta finita la scuola media? Non sempre è facile scegliere la strada "giusta", ma se ti informi bene su tutte le opportunità e opzioni possibili, sarà più facile e potrai decidere consapevolmente il percorso e i corsi più adatti a te. Cons - facebook.com Vai su Facebook

Cosa fare a Milano oggi 27 novembre: Ambra Angiolini al Carcano e Tom Odell in concerto al Forum milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Cosa fare nel weekend dal 16 al 18 maggio: gli eventi e le sagre regione per regione - Il weekend dal 16 al 18 maggio 2025 si avvicina ed è arrivato il momento di organizzarsi per sfruttare al massimo i giorni di pausa lavorativa. Scrive fanpage.it

Cosa vedere in Irpinia: viaggio tra borghi, natura e leggende - Nel cuore della Campania, lontano dalle rotte più battute e immersa in un paesaggio che alterna montagne, vallate e borghi sospesi nel tempo, si trova l’Irpinia, una terra fiera della propria identità ... siviaggia.it scrive