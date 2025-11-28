Corto circuito e infiltrazioni | chiusa una scuola a Vasto

Venerdì 28 novembre la scuola Martella di via Bachelet a Vasto rimarrà chiusa come da ordinanza del sindaco Francesco Menna a Vasto. Lo ha fatto sapere il Comune. La decisione si è resa necessaria a causa di un corto circuito dell'ascensore e di infiltrazioni. Problemi che saranno risolti nella.

Domani, venerdì 28 novembre 2025, la scuola Martella di Via Bachelet a Vasto rimarrà chiusa. Nelle prossime ore firmerò l'ordinanza. La decisione si rende necessaria a causa di un corto circuito dell'ascensore e di infiltrazioni. Problemi che saranno risolti ne

