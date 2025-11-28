Corto circuito e infiltrazioni | chiusa una scuola a Vasto

Chietitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 28 novembre la scuola Martella di via Bachelet a Vasto rimarrà chiusa come da ordinanza del sindaco Francesco Menna a Vasto. Lo ha fatto sapere il Comune. La decisione si è resa necessaria a causa di un corto circuito dell’ascensore e di infiltrazioni. Problemi che saranno risolti nella. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

