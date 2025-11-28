Corteo pro Pal a Milano scatta la denuncia | Non si può più sopportare

"Questa mattina, durante lo sciopero generale annunciato, si è tenuto anche il solito corteo di Centri sociali, antagonisti, no-global, arabi e sindacati di base Usb&C, tutti rigorosamente pro-Hamas. Che hanno creato notevoli disagi a tutta la circolazione viabilistica delle zone Porta Venezia, Corso Buenos Aires, piazzale Loreto, fino a Lambrate": a denunciarlo il deputato di Fratelli d’Italia ed ex vice sindaco, Riccardo De Corato. Anche questo venerdì, in effetti, la città di Milano è rimasta paralizzata per diverse ore a causa dell'ormai consueto appuntamento di Centri sociali, antagonisti e sindacati di base. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Corteo pro Pal a Milano, scatta la denuncia: "Non si può più sopportare"

