Corteo in centro sfila la protesta contro l' economia di guerra e per la Palestina

Anche Modena, come tante altre città italiane, oggi è stata teatro di una manifestazione organizzata in concomitanza con lo sciopero generale indetto da sindacati di base e autonomi. L'evento modenese - ribattezzato "Sciopero generale contro l'economia di guerra - ha preso il via intorno alle ore. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Corteo in centro citta'. Le linee transitanti in centro città vengono deviate su percorsi alternativi. Percorso corteo: piazza Castello, via Palazzo di Città, via Milano, via Bertola, via San Tommaso, via Alfieri. Seguiranno aggiornamenti. Vai su X

A ROMA, in particolare un CORTEO partirà da P.za Indipendenza (ore 9.30), attraverserà il centro e sfilando davanti al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e al Ministero dell’Economia e Finanze, terminerà a P.za Barberini con una assemblea pubblica. Al - facebook.com Vai su Facebook

Lavoratori Telecontact in piazza: corteo blocca il centro di Catanzaro - Protesta questa mattina nel capoluogo calabrese dei lavoratori di Telecontact Center contro il progetto di Tim di cedere il ramo d’azienda alla società Dna S. Secondo cn24tv.it

Treviso, il corteo proPal 'Blocchiamo tutto' sfila in centro fino alla stazione dei treni VIDEO - La manifestazione “Blocchiamo tutto” organizzata da un comitato che porta avanti una protesta pro Palestina finalizzata a richiedere l’interruzione di tutti i rapporti con Israele ha ... Lo riporta ilgazzettino.it

Il corteo degli studenti: "Siamo il grido delle donne che non hanno più voce" - Sono partiti da scuola, hanno sfilato per le vie del centro e raggiunto piazza dei Leoni. Secondo msn.com